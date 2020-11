Hospital Regional confirma 2 mortes por covid: Matinhos e Paranaguá

O Hospital Regional do Litoral confirmou, na manhã desta segunda-feira (16), mais dois óbitos por covid-19 de pacientes moradores da região. Um senhor de 77 anos, de Matinhos, faleceu na sexta-feira (13). Um morador de Paranaguá, de 83 anos, morreu no sábado (14).

O hospital tem outros 3 óbitos com suspeita de covid sendo investigados. No momento, são 24 pacientes internados por covid, sendo 17 confirmados com a doença, 6 em investigação e 1 com resultado negativo.

De acordo com o Informe da Secretaria de Estado da Saúde divulgado neste domingo (15), o Litoral tem 193 óbitos pela doença nos sete municípios: Paranaguá (97), Guaratuba (25), Matinhos (20), Antonina (18), Pontal do Paraná (16), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).