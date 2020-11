Caravana de Crédito Turismo vem ao Litoral a partir desta semana

A Fomento Paraná inicia na segunda-feira (16) a Caravana de Crédito Turismo, que vai percorrer o Litoral e a Costa Oeste para oferecer uma linha de crédito para apoiar empreendedores dessas regiões.

“Os empreendimentos voltados ao turismo foram muito afetados ao longo deste ano, por conta da pandemia de Covid-19. Então, atendendo a diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a intenção é ajudar a reforçar o caixa dessas empresas, especialmente das micro e pequenas, para que possam oferecer uma condição melhor no atendimento e consigam faturar mais na temporada de verão”, explica o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves.

O foco da ação é a linha Fomento Turismo, que conta com recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Essa linha começou a ser operacionalizada pela instituição neste ano e conta com mais de R$ 30 milhões disponíveis na Fomento Paraná no momento. “Esperamos escoar esses recursos rapidamente, pois o Ministério do Turismo tem disponibilidade para mais recursos, o que é importante para movimentar a economia, gerando negócios, empregos e renda em um momento que muitas empresas ainda estão em dificuldade”, avalia Neves.

O principal requisito para contratar a linha Fomento Turismo é que o empreendimento esteja cadastrado no Cadastur (https://cadastur.turismo.gov.br/), que é gratuito. Podem se cadastrar bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas, campings, centros de eventos, e empresas de infraestrutura para eventos e animação, parques temáticos e muitos outros.

As condições oferecidas estão entre as melhores do mercado em termos de prazos para pagamento e também na taxa de juros, hoje a partir de 0,57% ao mês. Podem ser contratadas operações para capital de giro até R$ 500 mil e até R$ 2 milhões para investimento fixo, como obras ou compra de bens e equipamentos.

Microcrédito – Durante a caravana, além da linha Fomento Turismo, os analistas da Fomento Paraná e os agentes de crédito ou correspondentes da instituição que atuam em cada cidade também estarão oferecendo a tradicional linha de microcrédito. “Essa linha atende desde empreendedores informais, MEIs e até micro e pequenas empresas, com empréstimos e financiamentos até R$ 10 mil para pessoa física. Para pessoa jurídica, com faturamento até R$ 360 mil ao ano, o financiamento chega a R$ 20 mil”, explica o diretor de Mercado, Renato Maçaneiro.

Os recursos do microcrédito podem ser usados para capital de giro, na manutenção do negócio, como reforço dos estoques, pequenas obras ou compra de máquinas e equipamentos. O prazo para pagamento é de até 36 meses, com três de carência para começar a pagar, e taxa de juros a partir de 0,76% ao mês pelo Banco da Mulher Paranaense, quando o empreendimento tem uma mulher como sócia ou proprietária.

Locais e datas da Caravana de Crédito da Fomento Paraná

NO LITORAL

EM MATINHOS, dia 16 de novembro, a partir das 9h, na Praça Central de Matinhos, Rua Albano esquina com Valdir Muller, 269.

EM PONTAL DO PARANÁ, dia 17 de novembro, a partir das 8h30, na ACIAPAR – Associação Comercial Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná – Av. Santa Mônica, 485 – Praia de Leste.

NA ILHA DO MEL, dia 17 de novembro, a partir das 14h30 – No salão da Pousada das Orquídeas, na Praia de Encantadas.

EM GUARATUBA, dia 18 de novembro, das 9h às 17h, Rua Antônio Rocha, 488 – Centro de Eventos.

EM PARANAGUÁ, dia 23 de novembro, na Praça de Eventos Mario Roque – Rua General Carneiro, 286 – Centro Histórico.

Em PONTAL DO PARANÁ, dia 25 de novembro, das 9h às 17h, no estacionamento da Prefeitura Municipal, em Praia de Leste (PR 407 KM 19 Nº 215).

EM ANTONINA, dia 27 de novembro, a partir das 10h, Rua Conselheiro Alves de Araújo, 255 – Centro.

NA COSTA OESTE

EM MEDIANEIRA, dia 18 de novembro, a partir das 9h, na ACIME – Associação Empresarial de Medianeira – Av. José Calegari, 700 – Centro.

EM MISSAL, dia 19 de novembro, a partir das 18h30, na ACIMI – Associação Comercial Empresarial de Missal – Rua Flores da Cunha, 1388 – Centro.

EM PORTO RICO, dia 24 de novembro, a partir das 9h, na Rua Vania Pereira de Souza Farias, antiga Rua Bacia da Prata, em frente ao CRAS.

EM LOANDA, dia 25 de novembro, a partir das 9h, na Praça Ugo Roberto Accorsi.