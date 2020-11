UFPR adia evento e homenageia estudante que se afogou na Prainha

Jovem afogou-se no domingo (15), na Prainha, margem norte da baía de Guaratuba, e seu corpo só foi encontrado dois dias depois, na tarde de terça-feira (17), por pessoas que faziam a travessia pelo ferry-boat. A UFPR publicou uma nota de pesar com um perfil do jovem.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) comunica com pesar o falecimento do estudante do oitavo período de biomedicina Victor Maltese Stoco, 23 anos, em decorrência de acidente ocorrido em Guaratuba, no último dia 15 de novembro.

Victor foi a primeira pessoa da família com interesse por ciência. Tinha curiosidade em saber como as coisas funcionam, principalmente em relação ao corpo humano, e sempre quis trabalhar com pesquisa.

Desde o início do curso, Victor atuou na iniciação científica. Primeiramente, no Laboratório de Química de Carboidratos e Glicoconjugados da UFPR. Com a experiência, em 2017, participou de um estágio no Laboratório de Glicobiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas, da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Na ocasião, ele dizia-se “maravilhado: Eu sou de Curitiba e moro com meus pais. Foi minha primeira vez sozinho por um mês, longe de casa. Uma boa oportunidade de ver como funciona um grande centro do Brasil e também de trabalhar minha independência”.

O aluno esteve também no Institute of Technology Sligo, na Irlanda em 2019, com bolsa da UFPR, oferecida para alunos passarem um período estudando em universidades parceiras. Realizou ainda estágio voluntário no Laboratório de Imunoquímica da UFPR e, atualmente, era bolsista de Iniciação Científica no Instituto Carlos Chagas/Fiocruz-PR, no Laboratório de Proteômica Estrutural e Computacional.

Victor ainda foi um dos fundadores da Empresa Junior Chromos, em 2017, que trabalha na área de consultoria sanitária para estabelecimentos comerciais e ajuda entidades e órgãos públicos na detecção e contabilização de vetores.

O sepultamento foi na quarta-feira (18), às 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, no Fazendinha.

Em decorrência do falecimento, a Comissão Organizadora adiou o IV Colóquio e IV Mostra de Trabalhos Científicos de Biomedicina da UFPR, em comemoração ao Dia do Biomédico, que estava programado para ocorrer no próximo dia 20 de novembro.

A comunidade da UFPR, em luto, presta sentimentos aos familiares e amigos.

Fonte: UFPR