Veja como foi a audiência da travessia da Ilha do Mel



A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) realizou, nesta sexta-feira (20), audiência pública para discutir a minuta do Regulamento da Travessia da Ilha do Mel.

O Regulamento normatiza o transporte aquaviário intermunicipal de passageiros entre Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, e a Ilha do Mel Paranaguá), nos terminais/trapiches de Brasília e Encantadas.

Durante a audiência, pessoas físicas e representantes de entidades e associações relacionadas ao serviço de travessia com a Ilha do Mel puderam questionar e apresentar sugestões para o Regulamento – que ficou disponível para consulta pública e elaboração de propostas no site da Agepar, entre 9 de março e 30 de abril deste ano.

Entre os pontos contemplados pelo Regulamento estão as condições dos trapiches, a regularidade do serviço e as condições de transporte e segurança de passageiros oferecidas pelas barcas que fazem a travessia.

A minuta do Regulamento deve ainda passar pela análise e aprovação do Conselho Diretor da Agepar.

Acesse a minuta do Regulamento Interno da travessia da Ilha do Mel