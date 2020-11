Colaborador do Correio vence “Oscar” nacional da fotografia

Ric Mais – O fotojornalista Eduardo Matysiak, colaborador do Correio do Litoral, foi o vencedor da categoria especial ‘Lockdown’, do Brasília Photo Show, neste domingo (22). O paranaense levou a estatueta do maior festival de fotografia da América Latina com a imagem “Fique em casa”.

Natural de Guarapuava, no centro-oeste do estado, e atualmente morando na capital, Matysiak acredita que sua fotografia ganhou o primeiro lugar porque é uma imagem de certa forma chocante e que faz as pessoas refletirem.

“Primeiro, não é uma fotografia montada, é um retrato da vida real, da vida de uma pessoa que não tem casa e vive na rua. O que já é absurdo em qualquer época, mas o fato da foto ter sido tirada durante a fase mais intensa de isolamento no Paraná, quando quase todas as pessoas estavam em casa isoladas e protegidas da covid-19, torna a situação ainda mais cruel. Acho que esse tipo de abordagem é importante porque faz as pessoas se questionarem sobre o mundo que elas querem e sobre o que fazer para mudar”, diz o fotojornalista.

Apelidado de o ”Oscar da Fotografia”, a 6 ª edição do evento ocorreu neste final de semana entre os dias 21 e 22 de novembro e contou com 46 mil fotos participantes, entre fotógrafos brasileiros e estrangeiros.

Conhecido nacionalmente por ter feito a cobertura fotográfica da Operação Lava Jato em Curitiba, da prisão de Lula e dos movimentos de direita e esquerda que permaneceram acampados em frente à sede da Polícia Federal, Matysiak também é celebrado por retratar como poucos as várias faces da capital paranaense. Quer conhecer mais o trabalho do fotojornalista? Acesse o Instagram Oficial Eduardo Matysiak.

Fonte Ric Mais