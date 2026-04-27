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Dupla Maria Cecília & Rodolfo é atração nacional da Festa do Trabalhador em Paranaguá 

Redação

1° de Maio terá sorteio de moto zero km, vários eletroeletrônicos e bandas locais. Para concorrer é preciso comprar no comércio local, trocar notas fiscais por cupons e estar presente na Praça de Eventos

Paranaguá dedicará uma grande festa a todos os trabalhadores no dia 1° de Maio (sexta-feira). A Praça de Eventos deve receber milhares de pessoas na Festa do Trabalhador, a partir das 14 horas, com apresentações de bandas locais, sorteios de prêmios e show nacional às 22 horas com a dupla Maria Cecília & Rodolfo. 

Para concorrer aos prêmios é preciso comprar no comércio local e pedir a nota ou cupom fiscal. Cada R$ 25,00 em compras darão direito à troca por um cupom, limitados ao máximo de cinco cupons na mesma NF. Na troca, será considerado o valor máximo de R$ 125,00 por NF independente do seu valor total.

Serão válidas as notas e cupons fiscais emitidos exclusivamente no comércio de Paranaguá durante o mês de abril. Recibos não serão válidos. A iniciativa visa contemplar os clientes que prestigiam o comércio local e também impulsionar as vendas.

Na retirada do cupom, as NFs serão recolhidas. Será necessário preencher o cupom com informações pessoais: nome, telefone e endereço. Em seguida, é só depositar o cupom na urna para concorrer. Também é preciso estar presente na Praça de Eventos para ter direito aos prêmios. Caso contrário, um novo cupom será sorteado.

Haverá cinco pontos de troca: 

1- Praça Cyro Abalem – Valadares;

2- Terminal de Transporte Coletivo – Centro;

3- Subprefeitura Waldir Salmon – Nilson Neves;

4- CEU das Artes – Jardim Iguaçu; 

5- Praça da Caixa D’água – Vila Paranaguá.

Os pontos de troca iniciam as atividades no dia 27 (segunda-feira) das 14 às 17 horas. Nos dias 28, 29 e 30 de abril, os pontos funcionarão das 8 às 17 horas.

Também será possível trocar NFs por cupons no dia 1° de maio, das 9 às 17 horas, no ponto montado pela Prefeitura na Praça de Eventos.

“Queremos entregar um grande evento com a alegria que é marca registrada dos parnanguaras durante a tarde e à noite com sorteio de uma moto zero quilômetro, vários eletroeletrônicos incluindo televisor, celulares e muitos outros. Será também mais uma oportunidade de trabalho para gerar renda aos ambulantes. Vamos manter a tradição e inovar o formato num dia dedicado aos nossos trabalhadores, eles que fazem a diferença na vida da cidade”, diz o prefeito Adriano Ramos.

“A Festa do Trabalhador também marca a tradição parnanguara de exaltar e confraternizar os trabalhadores do comércio, do setor portuário, de todos os sindicatos e do setor de serviços. Tudo está sendo preparado com muito carinho para que seja um grande dia, uma festa inesquecível”, explica o secretário de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira.

Os vendedores ambulantes terão espaços definidos para comercializar seus produtos no dia do evento. A organização é da Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) com apoio de outras secretarias da administração municipal, incluindo Governo, Saúde, Segurança Pública, Administração, Serviços Urbanos, Inclusão, Turismo e Cultura. A programação completa será divulgada em breve. Siga a Prefeitura de Paranaguá nas redes sociais ou acesse o site www.paranagua.pr.gov.br

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

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