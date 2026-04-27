Remada Ambiental retira mais de uma tonelada de resíduos do Rio Itiberê

Iniciativa da TCP reuniu 110 participantes em ação voluntária de educação socioambiental

Fotos: Divulgação TCP/Cook Filmes

A oitava edição da Remada Ambiental, promovida pela TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, mobilizou 110 participantes no sábado (25), em Paranaguá, e resultou na retirada de 1.308 quilos de resíduos do Rio Itiberê. Realizada das 8h às 12h, a ação reuniu colaboradores, voluntários e instituições parceiras em um esforço coletivo de preservação ambiental e conscientização sobre o descarte correto de resíduos.

Ao longo da manhã, os participantes percorreram cerca de 5 quilômetros do rio em caiaques, canoas, embarcações e pranchas de stand up paddle. Entre os materiais recolhidos estavam plásticos, garrafas PET, latas, pneus e objetos inusitados, como uma poltrona, um tambor de metal e uma porta de geladeira. Do total recolhido, aproximadamente 308 quilos de resíduos recicláveis foram encaminhados para triagem e destinação correta na Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança, na Ilha dos Valadares.

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria de Segurança, da Capitania dos Portos, da Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança e do 5C Centro Cultural, projeto social apoiado pela TCP por meio de Lei de Incentivo Fiscal, além de voluntários da comunidade.

A Remada Ambiental ganha relevância em um cenário de crescente preocupação com a poluição dos ecossistemas aquáticos. O descarte inadequado de resíduos, especialmente plásticos, impacta diretamente a fauna, a qualidade da água, a saúde da população e a atividade de pesca, tornando ações de mobilização e educação ambiental cada vez mais necessárias.

Mais do que uma ação pontual, o projeto busca engajar a sociedade na preservação do Rio Itiberê, que deságua na Baía de Paranaguá e integra a identidade cultural, turística e econômica da região. Desde o início da iniciativa, em 2018, já foram retiradas mais de cinco toneladas de resíduos do leito e das margens do rio.

Segundo Kayo Zaiats, superintendente de meio ambiente da TCP, o engajamento crescente dos colaboradores do Terminal e da comunidade demonstra a importância da iniciativa. “A Remada Ambiental se consolidou como um movimento coletivo em prol do meio ambiente. A cada edição, ampliamos o alcance da ação e fortalecemos a conscientização sobre a importância da preservação dos nossos recursos naturais”, afirma.

Educação ambiental e integração com a comunidade

Além da limpeza do rio, a programação contou com atividades voltadas à educação ambiental e ao envolvimento das famílias. No espaço kids, crianças participaram de jogos educativos, como quebra-cabeças, caça-palavras e atividades de desenho com foco em sustentabilidade, além de pintura facial. O espaço também contou com carrinho de pipoca, algodão doce e outras ações lúdicas para os pequenos.

Os participantes também puderam aproveitar o tradicional café caiçara, com opções como bolo de banana com castanha, bolo de aipim com coco, cuca de banana, torta de legumes, bolinho de aipim com carne, coxinhas, pasteis, sanduíches, salada de frutas, além de café, leite e sucos naturais.

Encerramento da Sima

A Remada Ambiental marcou o encerramento da Semana Interna de Meio Ambiente (SIMA), realizada entre os dias 22 e 24 de abril. A programação incluiu atividades voltadas à conscientização ambiental dos colaboradores, reforçando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis dentro e fora do ambiente de trabalho.

“A Sima é uma oportunidade de ampliar o conhecimento e estimular atitudes responsáveis no dia a dia. Como o Terminal conta com mais de 1.600 colaboradores, as pessoas impactadas por esta ação se tornam multiplicadoras de boas práticas em toda a cidade. Encerrar essa programação com uma ação prática como a Remada fortalece ainda mais esse propósito”, destaca Zaiats.

A TCP informa que já investiu em mais de 230 iniciativas socioambientais nos últimos 12 anos na Baía de Paranaguá. Atualmente, a empresa mantém mais de 30 ações em andamento.