Sesa confirma mais 3 mortes e 121 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, no início da noite desta terça-feira (1º) mais três mortes de moradores do Litoral por covid-19: 2 de Paranaguá e 1 de Pontal do Paraná. Ainda faltam ser confirmados pela Sesa alguns óbitos informados pelo Hospital Regional do Litoral, inclusive hoje pela manhã.

A secretaria também registrou 121 novos casos da doença: 85 em Paranaguá, 17 em Pontal do Paraná, 7 em Matinhos, 5 em Guaratuba, 5 em Morretes e 2 em Guaraqueçaba.

A região soma 212 óbitos e passa dos 10 mil casos confirmados (10.094).

Segundo o governo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto no Estado está em 84% e de enfermaria em 68%. A macrorregião Leste, que abriga a capital, região metropolitana e Litoral, apresenta 91% de ocupação em UTI e 67% em enfermaria. É a região paranaense que atravessa o momento mais delicado em relação a vagas em hospitais.

No Paraná, a Sesa anunciou hoje mais 2.539 diagnósticos confirmados de Covid-19 e 61 óbitos em decorrência da doença. O boletim registra também 2.682 casos retroativos do período entre 5 de maio a 29 de novembro que estavam em investigação. O estado soma 282.645 casos e 6.160 mortes pelo novo coronavírus.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra nesta terça mais 697 mortes e 50.909 casos. O país já tem 173.817 óbitos e 6.386.787 casos confirmados