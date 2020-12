Prefeitura de Guaratuba entra em recesso no dia 24 e volta no dia 4

A Prefeitura de Guaratuba informou as datas do recesso e os horários diferenciados de funcionamento de final de ano.

Conforme o Decreto nº 23.583, publicado no Diário Oficial nº 729, desta segunda-feira (30), além dos feriados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá expediente nos dias 24, 28, 29, 30 e 31 de dezembro. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 4 de janeiro.

O recesso acontece em todas as repartições públicas com exceção dos seguintes serviços essenciais:

1) Pronto Socorro, Hospital Municipal e Samu – atendimento normal, 24 horas.

2) Secretaria Municipal de Segurança Pública – escala normal de plantões, com funcionamento 24 horas.

3) Casa da Criança e do Adolescente – escala normal de plantões, com funcionamento 24 horas.

4) Camping Municipal – atendimento em expediente normal todos os dias.

5) Terminal Rodoviário – atendimento em expediente normal todos os dias.

6) Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo – atendimento em expediente normal todos os dias.

7) Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente – atendimento em expediente normal todos os dias.

O recesso será realizado de forma diferente nos seguintes departamentos:

1) Departamento de Arrecadação /Agência do Contribuinte e Cadastro Técnico Municipal (CTM) – fará recesso apenas nos dias 24 e 31 de dezembro e plantão nos dias 28, 29 e 30, das 9h às 15h.

2) Farmácia Básica – fará recesso apenas nos dias 24 e 31, e plantão nos dias 28, 29 e 30, das

8h às 12h.

3) CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – farão plantão nos dias 28, 29 e 30, das 8h às 12h.

4) Conselho Tutelar fará plantão nos dias 28, 29 e 30, das 8h às 12h, além dos plantões normais.

