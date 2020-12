Prazo para editais da Lei Aldir Blanc em Guaratuba termina na terça, dia 8

O prazo para apresentação de projetos no Chamamento Público da Lei Aldir Blanc no Município de Guaratuba encerra às 10h30 da próxima terça-feira (8), lembra a Secretaria da Cultura e do Turismo. A abertura dos envelopes será iniciada às 11h do mesmo dia, no Ginásio de Esportes José Richa.

Os três editais abrangem projetos de dança, de música e de manifestações culturais para artistas e empresas de Guaratuba.

As inscrições devem ser feitas presencialmente por meio de protocolo na sede da Prefeitura, na rua Dr. João Cândido, 380, Centro. As dúvidas podem ser sanadas na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, no Parque de Eventos, na rua Antônio Rocha, 488 (antiga Faspar), pelo telefone 3472-8643 ou pelo e-mail: cultura@guaratuba.pr.gov.br.

Nesta terça-feira (1º), equipes da Secretaria, da Procuradoria e do Departamento de Licitações reuniram-se com o Comitê de Análise dos Projetos e Propostas da Lei Aldir Blanc para uma explanação sobre os prazos, procedimentos e critérios de julgamento. A Comissão é composta por quatro representantes dos artistas e da sociedade civil e de três representantes do poder público.

Confira os editais e a legislação referente à Lei Aldir Blanc em Guaratuba http://portal.guaratuba.pr.gov.br/aldirblanc

Fonte: Prefeitura de Guaratuba