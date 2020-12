F. Andreis é desclassificada na licitação do ferry-boat

A atual concessionária da travessia da baía de Guaratuba, a empresa F. Andreis, foi “inabilitada” na concorrência pública para a nova concessão. Havia duas empresas concorrendo. Apenas a Três Mosqueteiros Comércio e Navegação, de Foz do Iguaçu, foi classificada na fase de documentação. A empresa tem ligação com o passeio do Macuco Safári, no Parque Nacional do Iguaçu, que leva turistas de botes até bem perto das famosas Cataratas.

De acordo com o aviso assinado ontem e divulgado hoje (sexta, 11), a Comissão de Licitação informa que a atual concessionária não atendeu a um requisito do edital, que é a Garantia da Proposta. O novo contrato prevê diversos investimentos para melhorar o serviço.

A F. Andreis pode recorrer e tentar reverter a decisão. Caso contrário, apenas um concorrente poderá participar da próxima fase, que é a da abertura da proposta de tarifa. O critério de escolha da concessão e a menor tarifa é o valor máximo é de R$ 9,15.

A concessão tem prazo de 10 anos e valor estimado de pouco mais de R$ 134 milhões. A previsão é iniciar a nova concessão antes de 7 de abril, quando vence a última prorrogação do contrato com a F. Andreis.

A travessia da baía de Guaratuba por ferry-boat começou em 1960 e era feita pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Em 1996, foi licitada a concessão para iniciativa privada e a empresa vencedora foi a F. Andreis, que ganhou nova concorrência pública em 2009.