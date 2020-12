GENECILDO FONSECA DE SOUSA – ME torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra (IAT) a Licença Ambiental Simplificada para atividade de transporte de produtos perigosos, instalada na Rodovia Engenheiro Darci Gomes de Morais, 2792, Balneário Santa Terezinha, Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná.