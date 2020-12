Inscrições para Música e Dança na Lei Aldir Blanc vão até o dia 22

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba e o Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas da Lei Aldir Blanc prorrogaram os editais da Chamada Pública para Música e Dança.

O novo prazo para inscrição de propostas e projetos é o dia 22/12, terça-feira, às 10h30. As inscrições devem ser feitas presencialmente por meio de protocolo na sede da Prefeitura, na rua Dr. João Cândido, 380, Centro.

As dúvidas podem ser sanadas na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, no Parque de Eventos, na rua Antônio Rocha, 488 (antiga Faspar), pelo telefone 3472-8643 ou pelo e-mail: cultura@guaratuba.pr.gov.br.

A abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia, às 11h, no Ginásio de Esportes José Richa.

Os avisos estão no Diário Oficial do Município nº 733, desta quinta-feira (17). Acesse todas as informações sobre os editais no endereço: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/aldirblanc

Fonte: Prefeitura de Guaratuba