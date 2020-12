Ação acaba com festa realizada em pleno toque de recolher em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba acabou com uma festa que reuniu, na noite deste sábado (19), cerca de 200 pessoas em uma casa noturna situada no Centro da cidade, às margens da baía.Além de lotar o local, a festa se estendeu aos deques flutuantes e a barcos. Como diversas imagens demonstram, não havia distanciamento entre as pessoas, nem o uso de máscaras.

O estabelecimento teve a licença sanitária suspensa. O proprietário foi autuado e deverá comparecer na Prefeitura para tentar regularizar a empresa. O secretário municipal da Segurança Pública, Jacson Braga, explica que após a denúncia foram mobilizadas equipes de sua secretaria, do setor de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo, da Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Militar.

A festa irregular aconteceu no primeiro final de semana da operação “Verão Consciente”, cujo foco é a prevenção à covid-19. Desde o início de dezembro e, pelo menos, até o dia 28 está em vigência no Paraná um decreto do governador Ratinho Junior que obriga toque de recolher entre as 23h e as 5h, e proíbe eventos e confraternizações com mais de 10 pessoas.