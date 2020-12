Pronto Socorro de Guaratuba volta a atender as emergências

A partir desta terça-feira (22), o atendimento de urgência e emergência em Guaratuba volta a ser feito no Pronto Socorro Municipal, no bairros Cohapar. A mudança e não o atendimento acontece hoje, segunda (21) – diferente do que informamos antes.

A unidade vinha recebendo os casos de Covid-19 e as situações emergenciais eram atendidas no Hospital Municipal, no Centro.

Agora, os casos e suspeitas de Covid serão encaminhados ao prédio ao lado do Pronto Socorro, onde é o CMEI Raio de Sol, na rua Menelau de Almeida Torres. A Ala Covid tem leitos para pacientes intermediários e de emergência com suporte respiratório.

Uma Central de Triagem funciona no próprio Pronto Socorro, onde o paciente chega na recepção, faz sua ficha e é direcionado para o setor correspondente. Síndromes gripais e respiratórias, assim como as suspeitas de Covid serão atendidas na Ala Covid, os demais casos no Pronto Socorro geral.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, explica que a mudança visa atender as pessoas de forma mais otimizada, pensando no aumento populacional do verão, já que “o prédio do Pronto Socorro foi projetado para atender tanto na baixa temporada quanto na alta temporada”.

O Hospital Municipal, no centro, volta a atender as gestantes e os casos hospitalares até a inauguração do novo Hospital Maternidade que está sendo construído ao lado do Pronto Socorro.