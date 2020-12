Litoral tem mais seis mortes provocadas pela covid-19

Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (22) registra 6 mortes por covid no Litoral: 2 moradores de Paranaguá, 2 de Antonina e 2 de Matinhos.

O Litoral chega a 258 óbitos, ou 86,6 para cada 100 mil habitantes. Antonina chega a 162,2 / 100 mil. No Paraná, o índice é de 64,5 e no Brasil, de 89,6.

Também foram registrados hoje mais 193 casos confirmados. São 155 em Paranaguá, 11 em Matinhos, 10 em Guaratuba, 7 em Morretes, 7 em Pontal do Paraná e 3 em Guaraqueçaba. A região soma 12.580 casos, ou 4.222 / 100 mil. No Paraná é de 3.326 e no Brasil, de 3.483.

A Sesa confirmou hoje mais 129 mortes e 6.074 novos casos no estado. O Paraná chega a 7.400 mortos em decorrência da doença e 381.409 diagnósticos positivos.

O Ministério da Saúde registra 968 mortes e 55.202 casos nesta terça. O Brasil já tem 188.259 mortes e 7.318.821 casos confirmados.