Verão: coleta de lixo passa a ser diária em todos os bairros de Guaratuba

A coleta de lixo já acontece diariamente em todos os bairros de Guaratuba desde o dia 21, início da temporada de verão. Na área rural, a coleta é realizada na terça e no sábado. Na região rural da Serrinha, a coleta acontece na terça, quinta e sábado.

Durante a Operação Verão, serão 10 caminhões realizando a coleta por toda a cidade. Destes, 2 caminhões e equipes cuidam da coleta de lixo exclusivamente nas praias, que têm lixeiras distribuídas por toda a orla e 2 retroescavadeiras para limpeza na areia. O serviço também conta com uma roçadeira Bobcat, 1 retroescavadeira para as ruas, 1 caminhão de inservíveis, 2 caminhões para coleta de vegetais e 1 picador de vegetais.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente acompanha o trabalho de coleta através do sistema de rastreamento da frota. Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais devem atentar para as orientações sobre o descarte de resíduos, além da limpeza das áreas externas utilizadas por clientes (veja no link). O não cumprimento acarretará multa, adverte a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A Prefeitura informa que se a coleta não passar na rua do morador ou turista, este deve contatar o telefone ou o formulário do 156 ou ainda Secretaria do Meio Ambiente no telefone 3472-8644.