Balanço da PM confirma menos violência e perturbação neste réveillon

A Polícia Militar do Paraná informa que teve um incremento de 30% no efetivo para a segurança do réveillon, calcula que “1,1 milhão de pessoas estiveram nas praias” neste dia, apesar dos alertas contra o coronavírus.

Com bem menos gente que nos eventos passados, quando havia queima de fogos e trios elétricos, as praias ainda assim atraíram muitas pessoas na noite em que foi suspenso o toque de recolher. O balanço da PM mostra a redução das ocorrências em relação ao ano passado.

Na noite deste dia 1º de janeiro, até, pelo menos, o dia 7, volta a vigorar o toque de recolher entre as 23h e as 5h, assim como a proibição consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas em espaços públicos neste mesmo horário.

Do dia 31 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro, a PM recebeu 131 chamadas pelo 190 sobre perturbação do sossego (44 em Matinhos, 42 em Guaratuba e 45 em Pontal do Paraná), atendeu 208 ocorrências gerais, lavrou 39 termos circunstanciados gerais e encaminhou 22 pessoas por situações diversas. No Litoral foram feitas 476 orientações, entre gerais e relacionadas às medidas sanitárias, somente no período da virada.

Dia 31 – Considerando somente o dia 31 de dezembro, da 0h até 23h59, houve redução de crimes e aumento na atividade dos policiais militares. O comparativo com o mesmo dia de 2019 aponta que os casos de violência doméstica caíram mais que a metade (de 11 reduziu para 5), e os furtos reduziram 88% (de 42 para apenas 5). A perturbação de sossego também teve queda: de 14 casos diminuiu para 9 no período analisado, ou seja, -35,7%. Quanto aos roubos houve estabilidade e foi registrado somente um caso no último dia 31, assim como na mesma data do ano anterior.

O total de ocorrências também foi menor neste Réveillon, com 186 situações contra 292 no mesmo período do ano passado, uma redução de 36,3%. A atuação dos policiais militares neste Réveillon possibilitou aumento de abordagens (+19,5%), de 441 foi para 527 neste dia 31, de flagrantes de uso de drogas (+54,5%) e de tráfico de drogas (+25%). O número de encaminhamentos (15), de mandados de prisão cumpridos (02) e de prisões por embriaguez (01) foi o mesmo nas duas datas comparadas.

Primeiras horas – O balanço da Polícia Militar do início deste dia 1º até às 7 horas, somente de perturbação de sossego de 72 chamadas ao 190 sobre perturbação do sossego, sendo 24 na cidade de Matinhos, 23 em Guaratuba e 25 em Pontal do Paraná. Deste total, duas ocorrências tiveram encaminhamento e lavratura de Termo Circunstanciado (uma em Guaratuba e outra em Matinhos) e uma coube orientação.

No geral, a PM atendeu 22 ocorrências com ilicitude atendidas. Deste total, cinco casos foram de lesão corporal, seis de ameaça, três de perturbação do sossego, três casos de uso de drogas, uma ocorrência de rixa, uma de disparo de arma de fogo e outra de furto qualificado.

Nas primeiras horas, a PM lavrou sete Termos Circunstanciados de infração penal diversas nos três municípios com praia. Além disso, os policiais militares fizeram 476 orientações gerais e sobre as medidas sanitárias, lavraram 14 autos de infração de trânsito e entregaram 201 pulseirinhas de identificação.

Policiamento – Em Guaratuba, as câmeras de alta resolução do Posto de Observação Elevada (POE) auxiliaram na coordenação do policiamento e no monitoramento do público à longa distância, para flagrar situações ilícitas e indicar aos policiais na rua os pontos exatos onde havia necessidade de presença da PM.

Em Matinhos foi utilizado um ônibus com tecnologia semelhante, o qual fez monitoramento de pontos específicos de maior concentração de pessoas. Em Pontal do Paraná, a aplicação de policiamento foi nos pontos de maior concentração de pessoas, nos balneários de Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá, Santa Terezinha e Pontal do Sul.

Rodovias – As equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), inclusive com cães de faro, atuaram em todas as rodovias estaduais no Ano Novo. Os policiais fizeram testes de etilômetro (bafômetro), bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e lavratura de infrações de trânsito rodoviário, além de utilizarem radares móveis para o controle de velocidade e outras ações preventivas. Neste dia 31, houve 15 acidentes de trânsito, 16 pessoas feridas e nenhum óbito nas rodovias que cortam o Litoral.

Fonte: PMPR