Primeiros dias da operação Verão têm redução nas ocorrências policiais

Vice-governador Darci Piana, participa de reunião de balanço do Verão Consciente no Litoral. Foto: Sesp

Os 20 primeiros dias a operação Verão Consciente no Litoral registraram queda nas ocorrências policiais. Balanço foi apresentado pelo secretário da Segurança Pública e coordenador da operação, Romulo Marinho Soares, ao vice-governador do estado, Darci Piana, em Matinhos, na sexta-feira (8).

No comparativo com a temporada anterior, a redução foi de 15,6% em casos de perturbação do sossego e de 40,1% em furtos. Na areia, os 91 postos de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros registraram queda de 27% dos casos de afogamentos.

O vice-governador Darci Piana destacou que todo o planejamento e aplicação de profissionais e agentes está sendo o diferencial para o bom andamento desses primeiros 20 dias do Verão Consciente. “Os resultados foram excelentes, todos os índices caíram. Este foi um dos melhores planos de verão que tivemos nos últimos anos no Paraná”, apontou.

Pandemia– Os serviços e atividades voltadas aos veranistas foram readequados para a temporada de verão por conta das medidas de distanciamento social, sem deixar de garantir segurança, saúde e demais serviços públicos para a população nesta época do ano. Policiais, agentes de saúde, profissionais de educação física e outros servidores atuaram juntos para orientar a população a respeitar as medidas sanitárias estabelecidas no Estado.

“Por esses resultados vemos que está sendo possível fazer um Verão Consciente, com segurança, saúde e todos os serviços necessários para que o cidadão paranaense tenha os melhores recursos do Estado à disposição”, disse o secretário Marinho.

“Nossos policiais foram mais preparados e qualificados para fazer frente à criminalidade e estão fazendo isso com muita eficiência, orientando e conscientizando sobre a importância das medidas de segurança.”, reforçou o subcomandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Mais resultados – O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) fez 15 atendimentos a vítimas de acidentes e afogamentos e prestou 21 apoios ao Corpo de Bombeiros e em resgates aeromédicos. O Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) promoveu operações integradas na Ilha do Mel e também com embarcações para combater crimes ambientais e fiscalizar embarcações clandestinas.

A Polícia Civil reforçou equipes e intensificou diligências e investigações para elucidar crimes. Segundo o delegado-geral, Silvio Rockembach, desde o início do verão até agora a instituição está com 100% de elucidação de crimes no Litoral.

“Fizemos um levantamento histórico dos anos anteriores com relação aos tipos de crime que tiveram maior ou menor impacto nos anos anteriores. Durante a etapa do planejamento escolhemos os policiais que tinham aquele perfil específico para o tipo de trabalho que vai encontrar no Litoral ou para o tipo de investigação que vai predominar durante temporada. Isso influenciou nos resultados obtidos até agora”, destacou.

Outro crime que a Polícia Civil combateu com intensidade foram os casos de estelionato. A análise do coordenador do Verão Consciente pela instituição, Gil Tesseroli, foi de que a maioria dos casos foram aplicados pela Internet e muitas pessoas acabaram descobrindo a farsa somente quando chegaram ao Litoral. “Os casos aumentaram porque as pessoas denunciaram mais”, disse.

O comandante do 1º Comando Regional de Bombeiros (1º CRBM), coronel Marcelo Jankhe, também celebrou a queda no número de afogamentos. “Tivemos uma avaliação muito positiva justamente pelo bom trabalho que os nossos guarda-vidas têm feito pela praia. Os resultados estão aí, com números cerca de 30% menores dos que tivemos nos primeiros 20 dias do verão passado”, afirmou.

A Polícia Científica intensificou as equipes para dar mais celeridade nas perícias e demais procedimentos que são essenciais para a elucidação de crimes e conclusão de inquéritos policiais. Segundo o diretor-geral da instituição, Rodrigo Grochoki, nos primeiros 20 dias do Verão Consciente foram feitos 173 exames, sendo que a maioria foi de substâncias químicas (52), seguidos por exames de lesão corporal (30) e de necrópsia.

As carceragens e movimentações de presos no Litoral foram organizadas pelo Departamento Penitenciário (Depen) de forma a não acumular presos nas delegacias. O esforço do Depen resultou em 115 custodiados transferidos e 152 inspeções de tornozeleiras eletrônicas.

Estradas – Com a pandemia do coronavírus, o movimento nas rodovias estaduais também mereceu atenção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Na passagem do ano houve queda nos acidentes de trânsito (-60%), no número de pessoas feridas (-43,8%) e de veículos removidos (-90,4%) no Litoral. O tráfego pelo Ferry Boat também reduziu: de 111,1 mil veículos para 92,7 mil, segundo o DER.

Saúde – Houve reforço de equipes assistenciais nas unidades de saúde de todo o Litoral. Segundo o diretor da 1ª Regional de Saúde, José Carlos de Abreu, com mais profissionais os atendimentos foram mais rápidos para a população. “Contratamos mais de 77 mil plantões, de técnicos de enfermagem, enfermeiros e profissionais médicos, então esse reforço para a rede assistencial dos municípios foi muito positivo”, ressaltou.

Também foram desencadeadas ações educativas em parceria com os municípios para o enfrentamento à Covid-19, dengue e outras doenças, assim como houve a aquisição de insumos, medicamentos e materiais para que os profissionais de saúde prestassem um melhor atendimento.

Esporte – O entretenimento dos veranistas, a cargo das equipes da Superintendência do Esporte, deu lugar a ações de conscientização e de alerta dos riscos e prevenção da Covi-19. Mais de 102,5 mil abordagens educativas foram feitas e 22 mil abordagens em blitzes foram realizadas por 200 acadêmicos de Educação Física, Enfermagem e de Turismo nas praias paranaenses.

Ainda com foco na conscientização, o Detran estabeleceu pontos de atendimento ao cidadão e disponibilizou serviços relacionados a habilitação e veículos.

Água e energia – Foram feitas melhorias na rede elétrica para garantir o fornecimento de energia de qualidade, com a instalação de novas redes de baixa tensão e geradores móveis.

A Sanepar teve grande demanda nos primeiros dias de verão, com uma alta de 70% na produção de água comparado com o mesmo período do ano anterior. Além disso, houve acréscimo na coleta de lixo das praias. De 98 toneladas subiu para 108 toneladas, um aumento de 9%.

Justiça itinerante – Desde o início do Verão Consciente, os veranistas também puderam contar com os serviços do Tribunal de Justiça do Paraná.

Até agora, já houve 393 audiências realizadas e 564 audiências designadas. As infrações criminais mais atendidas pelos profissionais foram de posse de drogas (56%), seguido por contravenções penais (31%) e ameaça (13%). Uma van móvel está disponível no Litoral com os serviços.

Fonte: AEN