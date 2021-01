Mulher é encontrada ‘tentando reanimar’ companheiro que teria matado

Policiais civis e militares prenderam em flagrante Elis Regina dos Santos, de 52 anos, suspeita de matar a facadas o próprio companheiro, Ivan de Souza, de 36 anos. O fato ocorreu na sexta-feira (9), no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência, e encontrou a mulher. Com sinais de embriaguez, aplicando respiração boca a boca na vítima para tentar reanimá-lo. Ele já estava morto. Ela contou que foi atender alguém que a chamou no portão. Entrou de volta na casa junto com essa pessoa e as duas encontraram Ivan esfaqueado.

Já uma testemunha, disse que Elis ligou para ela contando que ahavia matado Ivan e pediu para ela ir até a casa. Os policiais que a vítima, a suspeita e outras pessoas, estariam bebendo no momento em que houve um desentendimento entre casal, quando ela o esfaqueou mortalmente.

Elis foi ouvida na Delegacia na condição de testemunha, mas depois recebeu ordem de prisão. Ela poderá responder por homicídio qualificado.