Balneabilidade tem mudanças no Litoral e no Interior

Balneabilidade tem mudanças no Litoral e no Interior

Foto: Arquivo

O boletim da balneabilidade aponta a melhora em um ponto no Litoral do Paraná: o trecho da avenida Principal do balneário Olho D’Água, em Pontal do Paraná, reprovado na semana passada, foi considerado próprio ao banho pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Dos 49 locais monitorados semanalmente no Litoral, apenas dois estão impróprios: Ponta da Pita, em Antonina, e o rio do Nunes, próximo à ponte PR-340, em Morretes. Há outros 10 permanentemente impróprios.

No Interior, o rio Paranapanema, em Primeiro de Maio, foi identificado como impróprio. É a primeira vez na temporada que o Interior tem um local reprovado. “Foi identificado no rio Paranapanema uma quantidade excessiva de algas azuis. Nessa época do ano é normal ocorrer essa situação”, explica a bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT em Curitiba, Beatriz Ern da Silveira.

“Essa condição se deve ao excesso de nutrientes na água, provocada principalmente pelo lançamento irregular de esgoto sem tratamento e pelas altas temperaturas”.

Litoral – Os pontos monitorados ficam em Guaratuba (13), Matinhos (14), Pontal do Paraná (11), Ilha do Mel (6), Morretes (3) e Antonina (2). O boletim também aponta 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estão indicados em letras maiúsculas no boletim.

Interior – Na Costa Oeste são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1).