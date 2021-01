Polícia prende suspeita do golpe do falso aluguel em Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná prendeu, em Pontal Grossa, uma mulher suspeita de integrar uma associação criminosa que aplicou golpes do falso aluguel em Guaratuba.

Os policiais civis, que estão atuando na operação verão se deslocaram até o município de Ponta Grossa e cumpriram o mandado judicial.

Conforme apurado pela PCPR, o grupo criminoso agia da mesma forma com as pessoas que tinham interesse em alugar casas em Guaratuba. Eles informavam que eram donos da tal residência e anunciavam, via internet, para locação durante o Natal e Ano Novo.

Depois que apareciam pessoas interessadas no aluguel, o grupo iniciava as tratativas, através de um aplicativo de mensagens e exigiam uma parte de pagamento antecipado. As vítimas realizam o depósito e quando chegavam ao imóvel na data combinada, a casa já estava ocupada por outras pessoas, ocasionando inúmeros transtornos, além do prejuízo.

As investigações prosseguem identificar outros envolvidos. Até o momento, a PCPR tem o conhecimento de que cinco pessoas foram vítimas do grupo.

Fonte e foto: PCPR