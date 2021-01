Matinhos discute estratégias para fiscalização contra a covid

Foto: Prefeitura de Matinhos / Divulgação

Uma reunião na Prefeitura de Matinhos definiu as estratégias adotadas pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). A ação estava programada para acontecer ontem , sexta (15), e hoje, sábado (16), conforme disse o secretário municipal de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira.

O objetivo da Aifu será fiscalizar o cumprimento do decreto estadual nº 6294, de 13 de dezembro de 2020, que estabelece o toque de recolher e a venda em consumo de bebidas em locais públicos, das 23h às 5h.

Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária e secretarias envolvidas. A reunião foi aberta pelo prefeito Zé da Ecler, que falou sobe a ação e a necessidade de o comércio respeitar o toque de recolher.

A importância da ação foi ressaltada pelo vice-prefeito e secretário de Obras e Planejamento Urbano, Clécio Vidal. As estratégias foram repassadas pelo secretário municipal de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira. Ele também destacou que a população deve colaborar com o trabalho da AIFU. A atuação da Polícia Militar na AIFU foi explicada pelo capitão Jimmy Cajuhy Carlesso, comandante da subárea de Matinhos. Representando o comando do Corpo de Bombeiros, falou o 1º tenente Dhieyson Budernik.

O vereador Márcio do Seda (PL) se manifestou em nome do Poder Legislativo. Também acompanharam o encontro a primeira-dama Regina Viana; o secretário municipal de Meio Ambiente, Ari Nomax; a secretária de Assistência Social, Enélida Ramos de Lima; e os vereadores Miltinho Ribeiro (PODE), Rodrigo Gregório (PODE), Almir (PROS), Nívea Gurski (PROS), Gerson Júnior (PL) e Elton Lima (PL).

Os órgãos envolvidos na AIFU são: Secretaria Municipal de Saúde/Vigilâncias, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Finanças/Fiscalização, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Defesa Social/Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Procuradoria-Geral do Município e Polícia Militar.

Com informaçoes do Departamento de Comunicação / Prefeitura de Matinhos