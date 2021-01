Sesa exclui mortes por covid no Litoral por “erro de notificação”

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) excluiu 3 mortes por covid-19 que haviam sido confirmados no Litoral em 2020, por “erro de notificação”: 1 em Matinhos (mulher de 71 anos, em 13/7), 1 em Guaratuba (mulher de 64 anos, em 15/7) e 1 em Morretes (mulher de 69 anos, em 27/8). Também foram subtraídos os 3 casos registrados.

Entre as retificações feitas hoje, há 5 casos e 5 mortes de pessoas não residentes no Paraná uma delas em Itapoá (SC), registrada por erro no dia 6 de setembro, de um homem de 79 anos.

A região passa a ter 300 óbitos confirmados pela Sesa, em vez das 303 registradas anteriormente. Há algumas mortes confirmadas por outras fontes que ainda não constam Informe Epidemiológico do Estado. O saldo do informe desta terça-feira é de 24 casos a mais: o total de confirmações no Litoral passa para 16.903.

Os novos casos confirmados (saldo) foram em Guaratuba (13), Matinhos (5), Paranaguá (3) e Antonina (3).

No Paraná, foram 1.152 novos casos confirmados e 10 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O saldo, no entanto, é de 1.111 casos a mais e 33 mortes a menos. Desta forma, o Paraná soma 499.777 casos confirmados e 8.982 mortos por covid-19.