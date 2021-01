Guaratuba inicia vacinação da Covid-19 nesta tarde de terça-feira

Foto: Divulgação

A cidade recebe nesta terça-feira (19), 263 doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e que serão disponibilizadas neste momento para os profissionais de saúde.

A primeira remessa será recebida pelo prefeito Roberto Justus e pelo secretário da Saúde Gabriel Modesto no Aeroporto Municipal, às 15h. A primeira aplicação da vacina ocorrerá no Pronto Socorro, às 17h.

A primeira vacinada na cidade será a auxiliar de enfermagem Laurinda Todt, mais conhecida como a “colega Nina”, 74 anos, servidora pública desde 1992. Lotada no Pronto Socorro, atualmente em “home office” com atividade na Central de Material de Esterilização (CME), a servidora já passou por vários setores da saúde no PS e na área rural e, apesar dos 74 anos, se mostra disposta a continuar trabalhando. Ela é a pessoa mais idosa do município em atividade na saúde.

A abertura da campanha de vacinação será transmitida ao vivo, a partir das 17h, pela Página da Prefeitura no Facebook.

Após o ato da primeira aplicação, profissionais do PS serão vacinados. A vacinação dos demais profissionais da saúde seguirá o cronograma da Secretaria da Saúde.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba