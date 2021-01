Guaratuba sofre com mais uma morte e Litoral tem 204 casos de covid

Guaratuba sofre com mais uma morte e Litoral tem 204 casos de covid

O informe da Secretaria de Estado da Saúde confirma mais uma morte por covid-19 em Guaratuba, uma senhora de 85 anos, do bairro Mirim. A cidade teve 41 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

Também foram registrados hoje 204 novos casos da doença nas sete cidades do Litoral: 148 em Paranaguá, 37 em Guaratuba, 8 em Morretes, 4 em Matinhos, 3 em Antonina, 3 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba.

O Litoral soma 306 mortes por covid-19, o que equivale a 102,1 casos para cada 100 mil habitantes, ligeiramente acima do Brasil, que tem 101,3 / 100 mil, e muito acima da média do Paraná, com 79,1 óbitos / 100mil. Confira os dados de cada cidade.

São 17.240 casos confirmados na região: 5.750 / 100 mil. No Paraná são 4.414 e no Brasil 4.111 / 100 mil.

No Paraná, a Secretaria da Saúde registrou hoje mais 3.743 casos confirmados e 55 mortes; O estado soma agora 508.348 confirmações e 9.114 óbitos em decorrência da doença.

No Brasil, foram 1.340 mortes e 64.385 casos registrados hoje. O país chega a 8.638.249 casos e a a 212.831 mortes por covid-19.