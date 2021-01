Filhote de jacaré é devolvido ao mangue, em Pontal do Paraná

Foto: Polícia Ambiental / PMPR

Nesta quarta-feira (27), a equipe do Programa de Monitoramento das Praias do Laboratório de Ecologia e Conservação ajudou a devolver um filhote de jacaré-de-papo-amarelo para seu habitat.

A ação foi atendendo um pedido do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental. O animal estava em uma área de acesso à praia de Pontal do Sul, em frente ao Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR), em Pontal do Paraná.

“Como a ocorrência foi registrada em frente ao campus, atendemos ao pedido e ajudamos o filhote a retornar para o mangue, nos fundos da Universidade, de onde ele provavelmente tenha vindo com as chuvas dos últimos dias”, explicou a equipe do LEC em sua página no Facebook.

O jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) é um réptil crocodiliano que vive no sudeste da América do Sul, em ecossistemas que abrangem as bacias hidrográficas dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e São Francisco. É também encontrado em ecossistemas costeiros como mangues.







Fonte: LEC/CEM/UFPR/PMPR