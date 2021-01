Guaratuba tem mais uma morte e 17 novos casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde registra, no informe deste domingo (31) mais uma morte por covid-19 em Guaratuba.

De acordo com a Sesa, são 44 óbitos pela doença não município, incluindo um caso que a Secretaria Municipal da Saúde informou, no último dia 25, ter sido registrado em duplicidade o que não foi retirado no informe estadual.

O informe de hoje também confirma 70 novos casos da doença no Litoral: 30 em Paranaguá, 17 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 5 em Antonina, 3 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba.

A região litorânea soma 18.377 casos confirmados, 11.915 recuperados e 328 mortes.

A Sesa também informa mais 17 mortes e 1.899 casos hoje no Paraná. O Estado já soma 545.184 confirmações, 400.376 pessoas recuperadas e 9.953 mortos pela covid-19.

Os dados deste domingo não haviam sido divulgados às 15h15.