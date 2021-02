Projeto oferece cestas agroecológicas e solidariedade na crise

Uma iniciativa que surgiu na UFPR Litoral está proporcionando acesso do público de Matinhos e Guaratuba a produtos agroecológicos, ao mesmo tempo em que proporciona alimentos para famílias que não podem comprá-los e ainda ajuda manter pequenos agricultores.

Os produtos são mostrados em uma lista em dois grupos do Whatsapp, um de Matinhos e um de Guaratuba, e as entregas feitas a cada 15 dias. Além de produtos agroecológicos de Matinhos há uma grande variedade de alimentos oferecido pela Cooperativa Central do Paraná, que reúne agricultores assentados pela Reforma Agrária. Também ha produtos da reforma agrária de Santa Catarina (Terra Viva) e do Rio Grande do Sul.

Ao escolher seus produtos, que têm preços competitivos em se tratando de agroecologia, os participantes são convidados a fazer uma doação em dinheiro para compra de alimentos para famílias em risco social.

O grupo de Guaratuba vai aceitar encomendas até amanhã, terça-feira (2), e a entrega será no sábado (6), a partir das 9h, no Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra, no Cohapar. No dia, haverá alguns produtos para as pessoas escolherem, mas a grande parte será das cestas já encomendadas. Na última entrega feita, no dia 23 de janeiro, também havia artesanatos à venda.

O projeto Cestas Agroecológicas é coordenado pelo professor Manoel Flores Lesama, do Curso de Tecnologia em Agroecologia, e conta com estudantes do curso e diversos voluntários. Os interessados em conhecer a Cesta Agroecológica devem entrar em contato com o Whatsapp da professora Veranice Massoni, de Guaratuba (41 9654-7202), ou do Correio do Litoral (41 9873-2668) que nós encaminharemos para os responsáveis.

Em 2020, o professor Lesama, alunos e técnicos da UFPR fizeram uma parceria com a Prefeitura de Matinhos para o projeto Alternativas Agroecológicas para Enfrentar os Tempos de Crise, em resposta aos reflexos da covid-19 nos produtores locais e nas famílias pobres do município.

Foi aí que surgiu a ideia de criar um grupo de compras no Whatsapp. A ideia foi expandida para Guaratuba com professores estaduais como Veranice Massoni, Elisângela Octaviano, Wesley do Prado, diretor do Colégio Joaquim Mafra, a engenheira agrônoma do Município de Guaratuba Maria Wanda de Alencar, e o engenheiro de pesca do IDR (antigo Emater) Rodrigo Aguiar e tantos outros voluntários ou consumidores.

Além da entrega de alimentos, alguns voluntários incentivam as famílias a produzirem alimentos nos quintais das casas ou em hortas comunitárias.