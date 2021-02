Família faz vakinha para sepultar jovem que se afogou em Matinhos

Encontrado neste domingo (7), o balneário de Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, em Pontal do Paraná, o corpo de Anderson Oliveira, que se afogou no balneário Rivieira, em Matinhos, no sábado (6).

Conhecido como “Seco”, o rapaz de 26 anos, era morador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele nadava em uma área não protegida por guarda-vidas.

Sem condições de pagar o transporte do corpo e o sepultamento, a família e amigos de Anderson fazem a arrecadação pela internet.

“Nós amigos e familiares, estamos precisando do apoio de todos nesse momento difícil, nosso querido Anderson faleceu na praia e precisamos trazer ele para que possamos fazer o sepultamento e como todos sabem não são coisas baratas. Por isso pedimos a ajuda de casa um para que doe qualquer valor para que possamos trazer ele e fazer o sepultamento que ele merece. Desde já agradecemos cada um que doe!”, diz o texto da Vakinha online: http://vaka.me/1775145

Até às 11h20 desta segunda-feira (8), a vaquinha tinha arrecadado R$ 2.881,00 dos R$ 4.000,00 necessários.