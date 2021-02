Hospital Regional e Sesa confirmam 3 mortes por covid

O Hospital Regional do Litoral divulgou nesta manhã de sexta-feira (12), mais uma morte em decorrência a covid-19 de um paciente: um morador de Matinhos de 60 anos, falecido ontem, quinta (11).

No final da tarde de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou duas mortes de moradores de Guaratuba. A Secretaria Municipal da Saúde já havia informado o primeiro óbito, o servidor público Luiz Nereu Pereira, conhecido como “Pararê”, de 62 anos. O segundo foi um morador do bairro do Mirim, de 42 anos. Ambos estavam internados no Hospital Regional e faleceram na quarta-feira.

Também foram confirmados 149 novos casos no Litoral: 80 em Paranaguá, 37 em Guaratuba, 16 em Matinhos, 9 em Pontal do Paraná e 7 em Morretes.

De acordo com a Sesa, o Litoral tinha ontem 344 óbitos, 19.683 casos confirmados e 12.297 pessoas recuperadas.