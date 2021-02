Guaratuba retorna às aulas presenciais nesta quinta-feira, 18

As escolas municipais de Guaratuba iniciam, nesta quinta-feira (18), as aulas presenciais para os alunos do Ensino Fundamental cujos pais optaram pelo comparecimento. A Prefeitura explica que obedece critérios rigorosos de prevenção ao coronavírus, seguindo as recomendações da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) e da Secretaria Municipal da Saúde e que a equipe da Educação participou de treinamentos e simulações para um retorno seguro.

Durante esta semana, os alunos também receberão orientações. Um vídeo foi produzido mostrando alguns destes cuidados que serão tomados e que as crianças devem seguir.

Presença escalonada

Para evitar a aglomeração e manter o distanciamento, os alunos que retornarão presencialmente o farão em turmas divididas semanalmente e sinalizadas por cores. Exemplo: Uma semana os alunos da turma da cor azul deverão comparecer na escola, na próxima, os alunos da cor vermelha. As professoras informarão nos grupos de whatsapp a cor da turma do aluno.

Apenas nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) que será diferente para treinamento e orientação dos alunos. Uma turma-cor irá participar na quinta e outra turma na sexta-feira. Também para evitar aglomeração na entrada, as escolas maiores terão dois portões de acesso. É importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao portão de entrada referente ao ano escolar do seu filho. Confira nas imagens!

*Pensando na logística das famílias, as equipes das escolas terão o cuidado de colocar os alunos que são irmãos na mesma semana.

**As escolas da área rural poderão voltar 100% presencial, visto a ocupação das salas que permite o distanciamento e pensado na disparidade de acessos às ferramentas digitais. Essa possibilidade não se aplica a Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda do Cubatão, que possui número maior de alunos.

Educação Especial

Na quinta-feira (18) e sexta-feira (19) os pais e alunos da Educação Especial que decidiram pela volta presencial serão recebidos para acolhimento individual e orientação no Centro Municipal de Atendimento Educacional (CMAE). A equipe do Centro entrará em contato com os pais para fazer o agendamento da acolhida.

Neste primeiro momento, 39 alunos que possuem algum tipo de deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) retornam para o ensino presencial. Na próxima semana, os alunos com TEA voltam inicialmente nas salas de recurso. Esse período é necessário para que seja feita uma transição mais tranquila para o aluno, retornando o vínculo emocional com a escola e o professor.

O acolhimento na quinta e sexta-feira será dado pelos profissionais do CMAE, recepcionando os pais e alunos e explicando toda a dinâmica do processo de adaptação.