UFPR Litoral faz live sobre a vacina contra a covid

A UFPR Litoral promove, nesta terça-feira (23), às 17h, a Live Vacina Já! “Venha pensar com a gente por que a vacina contra a covid-19 é um direito e um dever de cidadania”, afirma o convite para o evento.

A live faz parte da programação da semana de planejamento do Setor Litoral da UFPR e contará com uma apresentação musical com a banda “The Professors” e uma mesa temática formada por professores da UFPR, abordando a vacinação contra a covid-19, mediada pela professora Claudia Garcia Cavalcante.

A transmissão será feita por meio do Youtube e Facebook da UFPR Litoral.

Confira os horários:

17h Abertura (e canja final): The Professors.

17h20 Mesa Temática com:

Paulo Henrique Marques

Vinício Oliveira da Silva

Ricardo Monteiro

Mediação: Claudia Garcia Cavalcante

Transmissão:

https://www.youtube.com/c/UFPRLitoralTV/featured

https://www.facebook.com/UFPRLitoral