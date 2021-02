Ratinho Junior sanciona lei da educação como setor essencial

Governador em cerimônia com os deputados estaduais em agosto de 2020 – foto: Kharina Guimarães

O governador Ratinho Junior sancionou, nesta terça-feira (23), a lei que torna a educação serviço essencial e possibilita que escolas continuem abertas com atividades presenciais.

As escolas estaduais do Paraná estão fechadas desde março de 2020 e devem reabir no dia 1º de março.

O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa é de autoria do governador, mas foi emendando com um artigo que estabelece que os profissionais da educação integrem o grupo prioritário para recebimento da vacina contra covid-19 no estado. O governador sancionou sem vetos.

A lei não define em qual fase prioritária o grupo passará a integrar. Atualmente, os profissionais de educação são o 12º grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação do Paraná, atrás de profissionais de saúde, idosos, trabalhadores da área de segurança, pessoas em situação de rua e pessoas com comorbidades.