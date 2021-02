Presos envolvidos em homicídio que estavam escondidos em Guaratuba

Foto ilustrativa: Soldado Ismael Ponchio / PMPR

Dois foragidos da justiça envolvidos num homicídio foram presos pelos policiais militares da operação Verão Consciente em Guaratuba, na tarde de quarta-feira (24), graças ao trabalho conjunto com a Polícia Civil. “A abordagem também resultou na apreensão de dois carros que foram usados no crime”, informou a PM.

A localização dos suspeitos ocorreu por volta de 14hs no balneário Brejatuba, quando os policiais militares da Subárea de Guaratuba encontraram os dois carros usados no crime (um Honda/Civic e um Hyundai/HB20) numa casa na rua Londrina, no Brejatuba. A PM chegou ao endereço por meio da troca de informações com a Polícia Civil de São José dos Pinhais.

A equipe da PM entrou na casa e abordou os dois rapazes, de 23 e 28 anos. Havia mandados judiciais de prisão da Comarca de Fazenda Rio Grande contra os dois. Eles foram encaminhados à Delegacia de Guaratuba para depois serem entregues na Delegacia de São José dos Pinhais.

Fonte: Marcia Santos / PMPR