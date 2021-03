Roberto Justus assina protocolo para compra de vacinas contra a covid

O prefeito Roberto Justus assinou nesta terça-feira (2) o formulário de manifestação de interesse para adesão de Guaratuba no consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para compra da vacina contra a covid-19.

O consórcio vai permitir que os municípios possam comprar a vacina caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal, não consiga atender à demanda e não forneça doses suficientes para a população.

O consórcio nacional para compras de vacinas será complementar como foi explicado para o secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, na reunião convocada pela Frente na segunda-feira (1).

Segundo a FNP, 10 imunizantes já estão disponíveis no mercado, todos com eficácia comprovada e com as autorizações de uso emergencial. Uma vez que o Governo Federal não está comprando sete (07) deles, não haveria concorrência, mas os prefeitos somariam forças ao governo federal para imunização da população.

Mais de 270 municípios já demonstraram interesse na adesão ao consórcio, segundo informações da FNP.

Cada município terá que enviar à sua Câmara de Vereadores um projeto de lei para aprovação da adesão ao consórcio. Se o projeto for aprovado, deve retornar ao grupo até 19 de março.

Comprar as vacinas via um consórcio nacional evitaria disputa por valores e daria uma relevância maior em nível internacional para a negociação.

Apenas a adesão ao consórcio não garante a compra de vacinas pelo município. “O importante é ter já essa estrutura pronta. Há cerca de 200 vacinas em estudo no mundo, logo haverá uma oferta ampla de imunizantes”, disse Rusvel Beltrame, advogado do escritório que está dando suporte ao consórcio.

“Chegamos, hoje, ao limite da assistência. Os prefeitos sofrem pressão para buscar alternativas”, afirmou o presidente da FNP, Jonas Donizette . Ele disse também que a frente vai avançar em conversas com fabricantes de vacinas que vinham sendo travadas individualmente por alguns prefeitos.

