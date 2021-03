Sesa registra 10 mortes por covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde registra nesta quarta-feira (3) mais 10 mortes por covid-19 no Litoral: 7 em Paranaguá, 1 em Guaratuba, 1 em Matinhos e 1 em Pontal do Paraná.

São 41 novos casos registrados nesta quarta-feira (3): 11 em Guaratuba, 10 em Paranaguá, 7 em Pontal do Paraná, 6 em Matinhos, 6 em Morretes e 1 em Antonina.

A região soma 21.734 confirmações, 13.213 pessoas recuperadas e 397 mortos pela covi-19.

No Paraná, a Secretaria de Estado informa que houve mais 118 mortos e 4.666 novos casos da doença. O estado tem 656.410 confirmações, 475.189 recuperados e 11.888 em decorrência do novo coronavírus.

O Brasil registrou hoje 1.910 mortes, novo recorde, e 71.704 casos novos da doença. O país já tem um acumulado de 10.718.630 casos, com 9.591.590 recuperados e 259.271 mortos pela covid-19. Dados corrigidos no site do Ministério da Saúde.