Fiscalização do lockdown interdita 10 locais em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

As equipes da Polícia Militar e da Prefeitura de Guaratuba atuaram intensamente durante o lockdown. Conforme destaca o site do Município, “nesta semana em que o sistema de saúde de todo o país registra o pior momento de ocupação de leitos clínicos e de UTI desde o início da pandemia”.

Ao lado da PM, Vigilância Sanitária, Secretaria da Segurança Pública, Fiscalização e do Meio Ambiente “fiscalizaram o cumprimento das normas de enfrentamento à covid-19 e o decreto do Governo do Estado n° 6.983/2021 que suspendeu o funcionamento dos serviços não essenciais e instituiu o toque de recolher (das 20h às 5h)”.

Mais de 120 inspeções foram realizadas em toda a cidade desde o sábado (27) até esta quarta-feira (3). Muitas das visitas de inspeções foram feitas após denúncias.

Foram feitos 26 autos de infração, 10 interdições, 3 intimações e 76 protocolos de recomendações. Foram convocados a comparecer na Vigilância Sanitária 21 proprietários de estabelecimentos.

De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, as principais medidas descumpridas nos estabelecimentos é a desobediência ao horário do toque de recolher, aglomeração dentro dos estabelecimentos, falta de barreiras sanitárias de distanciamento e presença de clientes e funcionários sem máscaras.

Para denúncias de desrespeito à medidas de restrição e de proteção contra a covi-19, a prefeitura tem um telefone / Whastapp: 3472-8592