Homem é preso por receptação de baterias roubadas de antena de celular

Na tarde desta quarta-feira (10), policias militares de Guaratuba prenderam um homem por receptação de duas baterias que haviam sido roubadas de uma torre de celular.

A torre fica na rua Saturnino das Neves, no balneário Caieiras. Segundo o Boletim de Ocorrência, 4 baterias estacionárias e vários metros de cabos de energia foram roubados.

Para acessar o local, o criminoso arrombou o portão e a porta principal da torre de comunicação, explica o relato, que segue: “Após a averiguação, munidos de informações relativas ao paradeiro dos materiais, bem como sobre a identidade do autor do furto, os militares realizaram buscas, até localizar 2 das 4 baterias furtadas, escondidas na casa de um morador da região. Indagado, o suspeito relatou que havia comprado os objetos de dois menores de idade, os quais não soube identificar”.



“Diante do flagrante do crime de receptação, o homem, de 29 anos de idade, natural e morador de Guaratuba, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a adoção das providências legais cabíveis”, conclui o relatório da Polícia Militar.

Fonte e foto: Comunicação Social 9º BPM