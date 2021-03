Servidores montam força-tarefa para fazer cumprir decretos em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Funcionários da Prefeitura de Guaratuba fazem plantão neste final de semana para orientar os banhistas e fazer cumprir a interdição das praias e outras regras de enfrentamento à covid-19. Desde ontem (sábado, 13), uma força-tarefa percorre a orla, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Participam da ação as secretarias municipais do Urbanismo, Obras, Administração, Saúde, Segurança Pública, Pesca e Agricultura, Educação, Finanças, Meio Ambiente e Bem Estar e Promoção Social. Outras secretarias foram mobilizadas para atuar hoje.

Paralelamente, as equipes da Vigilância Sanitária, Fiscalização e Segurança percorre a cidade para verificar a obediência dos decretos municipal e estadual e proíbem as atividades não essenciais no final de semana. Houve notificações, multas e interdições.

O Whatsapp da prefeitura para denúncias é (41) 3472-8592.