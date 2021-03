Morre jovem médica indígena do Hospital Regional

A médica do Hospital Regional do Litoral (HRL) Indiamara Saliane Mendes foi encontrada morta neste domingo (14) em seu apartamento, em Curitiba. Ela também atendia em unidades de saúde de Garuva (SC) e de São José dos Pinhais.

Natural de Curitiba, iria completar 29 anos no dia 15 de abril. Formou-se em 2019 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). A morte causou grande comoção em toda a região, que vive a pior fase da pandemia da covid-19, e que tem o HRL como hospital referência.

A jovem médica era indígena kaingang. Em nota, UFPR e o Grupo PET Litoral Indígena, informaram que os povos indígenas estão de luto e manifestam seus sentimentos à mãe Elizete Aparecida Mendes e ao pai Rildo Mendes, líder da Terra Indígena Toldo Imbu e da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpin Sul).

Indiamara, conhecida entre os colegas e amigos como Duda, ingressou na UFPR por meio do Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná e formou-se em 2019, informou o site da universidade: “Sempre atuante nas ações da UFPR na política indígena, participou de maneira exemplar no Projeto de Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas (Amei), desenvolveu atividades de pesquisa no PET com a temática indígena e foi membro do Comitê Gestor para o Planejamento, Implementação e Avaliação do Componente indígena do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social da UFPR”.

O sepultamento ocorrerá em Ipuaçu (SC), nesta segunda (15), às 10h.