Matinhos regulamenta barreiras e também proíbe praia

Reunião com vereadores para discutir novo decreto – Foto: Prefeitura de Matinhos

Novo decreto de Matinhos regulamenta barreiras, amplia restrições ao comércio nos finais de semana e proíbe o acesso à orla marítima, “inclusive calçadão, faixa de areia e água”. Desde sábado (13), Guaratuba interditou a oela e também rios e a baía, locais muito frequentados para lazer e esportes náuticos.

De acordo com a prefeitura, o novo decreto foi elaborado após reunião do prefeito Zé da Ecler com os secretários municipais e vereadores. “Todos os parlamentares concordaram com a instalação das barreiras, e a maioria absoluta se mostrou favorável à restrição parcial do comércio”.

Confira a íntegra do Decreto nº 298