PS de Guaratuba passa a atender somente pacientes de covid

Entrada do Pronto Socorro

Entrada do CMEI

A partir de hoje (quinta-feira, 8) o Pronto Socorro Municipal de Guaratuba atenderá somente pacientes com sintomas respiratórios, garantindo um espaço exclusivo para pacientes com confirmação ou suspeita da covid-19.

As emergências e outros atendimentos que eram feitos no Pronto Socorro, doenças que não tenham sintomas respiratórios, serão atendidos ao lado, no prédio do Centro de Educação Infantil Raio de Sol.

Assim, pacientes que precisam de atendimento para outras patologias estarão separados daqueles que apresentam sintomas da covid-19, diminuindo o risco de transmissão e também aumentando a estrutura da Saúde para atender os pacientes com complicações em decorrência da covid.

A mudança ocorreu na madrugada desta quinta-feira com a desinfecção de todos os ambientes do Pronto Socorro e também do CMEI.