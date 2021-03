Hospital Regional do Litoral seguirá diretrizes do Hospital do Trabalhador

Hospital Regional do Litoral seguirá diretrizes do Hospital do Trabalhador

Foto: Divulgação Sesa

O Hospital Regional do Litoral (HRL), referência na região, passa por uma grande reestruturação. As mudanças envolvem novos leitos de UTI, equipamentos e integração de diretrizes com o Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), que também pertence ao Governo do Estado.

Nos últimos meses o HRL triplicou a quantidade de leitos existentes antes da pandemia, passando de 14 para 49, entre gerais e exclusivos para atendimento da covid-19. Esse processo foi possível após a primeira grande reforma na instituição inaugurada em 2009. A unidade também recebeu investimento de cerca de R$ 600 mil para reparos, além de novo mobiliário, equipamentos e duas ambulâncias com UTI no valor de R$ 2 milhões.

De acordo com Giovani de Souza, à frente da gestão do hospital há um ano e meio, a proposta da Secretaria estadual da Saúde era melhorar os indicadores do HRL e colocá-lo entre as unidades de referência do Estado.

“Com o incentivo do Governo, conseguimos implantar as comissões obrigatórias e uma reforma que era tão aguardada, além de disponibilizar um novo aparelho de raios-x e um tomógrafo, trocar todo o mobiliário, com apoio também do Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho e de empresários do Porto de Paranaguá e empreendedores da região”, destacou. “Estamos ofertando um atendimento mais humanizado e estruturas modernas para os pacientes com coronavírus”.

A Secretaria de Estado da Saúde está realizando uma transição no modelo hospitalar e, a partir desta semana, o HRL passa contar com as diretrizes técnicas e operacionais do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), mas ainda sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas).

Nessa nova fase, Souza deixa o HRL para assumir a direção do Hospital Adauto Botelho, em Pinhais. “Com o apoio do CHT, o Hospital Regional do Litoral vai melhorar ainda mais o atendimento, buscando sempre a excelência e a qualidade para os usuários do SUS”, disse. “Agradeço o apoio a todos aqueles que ajudam a fazer uma saúde melhor e participaram da minha gestão à frente do Hospital Regional do HRL”.

O diretor-superintendente do CHT, Geci Labres de Souza Júnior, esteve no Litoral nesta semana para iniciar o processo de mudança nas direções geral, técnica, administrativa e de enfermagem. “O CHT recebeu este convite da Sesa para levar o modelo consolidado das nossas unidades também para o Litoral e dar continuidade às mudanças que já iniciadas no hospital”, arrematou.