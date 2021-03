Novas doses vão permitir vacinar idosos com 65+

A 1ª Regional de Saúde do Paraná, que abrange os sete municípios do Litoral, recebeu nesta sexta-feira (26), mais 5.750 doses de vacina.

Em todo o Paraná, foram foram entregues 226.770 doses para as 22 regionais de saúde, sendo 188.800 da Coronavac, desenvolvida pelo Butantan e pela Sinovac, e 37.910 da vacina de Oxford/AstraZeneca com a Fiocruz.

A meta é começar a vacinar pessoas com mais de 65 anos, além de completar outros grupos e faixas etárias. De acordo com o Estado, o lote da Coronavac é dividido para comunidades quilombolas e idosos entre 65 e 74 anos. O volume dará conta para a primeira dose em 6.060 quilombolas, 70.715 idosos de 70 a 74 e 103.078 para os que têm entre 65 e 69 anos. A remessa da Oxford/AstraZeneca é destinada a 3.110 quilombolas e 33.197 idosos entre 65 e 69 anos. As faixas etárias variam de acordo com as características da população de cada município.

Sobre as 5.750 doses, o jornal Agora Litoral fez um apanhado detalhado da distribuição da vacina nos municípios e o público atingido em cada cidade.

Guaratuba, por exemplo, tem direito a 850 doses. Destas, 140 doses da Astrazeneca serão aplicadas em pessoas entre 65 a 69 anos; 20 doses da Coronavac para trabalhadores de saúde, 420 para a faixa etária entre 65 e 69 anos e 270 para a faixa etária entre 70 e 74 anos.

Em Guaratuba, a Prefeitura faz um mutirão neste sábado (27) para atender as pessoas com 70 anos ou mais. As vacinações acontecem, pela manhã e à tarde, nos ginásios de esporte do Cohapar, Coroados e Canela e também em um drive-thru no Parque de Eventos.

O secretário municipal da Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, confirma os dados e informa que na semana que vem a vacinação vai atender esse público com menos de 70 anos, decrescendo de 69, 68, 67, 66 e 65. O plano de vacinação com as datas e os locais ainda serão divulgados.

O Agora Litoral também informa a quantidade de doses e as faixas atendidas nas demais cidades. Paranaguá recebeu 2.400 doses; Matinhos, 890; Pontal do Paraná, 710; Antonina, 400; Morretes, 320, e Guaraqueçaba, 180.

