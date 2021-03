Presos suspeitos depois de discussão e tiros no Coroados

Foto: PMPR / 9º BPM

Policiais militares de Matinhos abordaram e prenderam, nesta sexta-feira (26), quatro pessoas suspeitas de realizarem disparos com arma de fogo no balneário Coroados, em Guaratuba

Os suspeitos, três homens e uma mulher discutiram com um casal proprietário de um imóvel que haviam alugado. Na discussão, teriam atirado com uma pistola, mas não feriram ninguém.

Em seguida, fugiram em uma caminhonete Ford S10. Através de câmeras de monitoramentos, a Secretaria Municipal da Segurança Pública localizou o veículo atravessando a baía pelo ferry-boat e informou à PM de Guaratuba, que avisou o quartel de Matinhos.



Os suspeitos foram abordados na PR-412, no balneário Gaivotas, sentido Pontal do Paraná. O condutor do veículo assumiu a responsabilidade sobre a arma, contudo, todos os abordados foram encaminhados para a Delegacia.