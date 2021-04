Guaratuba prossegue com vacinação agendada para 68+

Guaratuba prossegue com vacinação agendada para 68+

Na quarta-feira (7), será realizada a vacinação para idosos com idade a partir de 68 anos que foram agendadas pelas Unidades de Saúde. Quem não for contemplado essa semana deve aguardar o chamamento, pois a vacinação depende do recebimento de novos lotes de doses.

A vacinação ocorrerá nos ginásios de esportes José Richa (Cohapar) e do Coroados.

Na quinta-feira (8), será realizada a vacinação apenas de 2ª dose para quem recebeu a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 24/3.

O agendamento é sempre feito pelas Unidades Básicas de Saúde. Por isso, é importante a pessoa manter o cadastro atualizado na unidade à qual pertence.

O avanço da vacinação nos grupos depende do envio de vacinas e segue o Plano Nacional e Estadual de Imunização.

Acompanhe o Boletim de Vacinação

Saiba mais sobre o Plano Municipal de Imunização

Informações Portal Transparência Covid-19