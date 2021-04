BR Travessias anuncia novidades no ferry boat de Guaratuba

3 ferrys vão permanecer e 2 novas balsas devem chegar em 90 dias – foto: Arquivo DER

A empresa BR Travessias, assumiu à 0h01 desta quarta-feira (7) o serviço de ferry boat na baía de Guaratuba e informou, nesta manhã, as mudanças que pretende implantar.

A empresa pertence ao grupo Três Mosqueteiros, Comércio e Navegação, sediada em Foz do Iguaçu, e que também opera, sob concessão, a travessia na Ilha de Valadares, em Paranaguá. O contrato de dez anos prevê uma série de melhorias a serem implantadas a curto, médio e longo prazo. Os trabalhos começam já, informa a empresa.

De imediato, terão início as obras de revitalização dos três ferry boat existentes, que pertencem ao Estado e que continuarão navegando normalmente. Em 90 dias, deverão chegar duas novas balsas de propriedade da nova concessionária. Também está prevista reforma no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) que inclui banheiro e fraldário.

Experiência de travessia – “Queremos oferecer na baía de Guaratuba mais que uma travessia. Nossa intenção é oferecer a ´experiência da travessia´, criar aqui a ideia de ‘balsa que une´, que agrega”, salienta o consultor ambiental da BR Travessias, Marcelo Skaf.

Mão de obra local – De olho no cronograma do edital com um pacote de obras em prol da qualidade e melhoria de equipamentos e serviços, que ocorrerão ao longo do contrato, a empresa informa que adota a política de trabalhar com 95% de mão de obra local e, avisa Skaf, não está em seus planos um processo de demissão de funcionários. O consultor adianta que, além de investir no conforto do usuário, a empresa deverá oferecer treinamento aos colaboradores, buscando a excelência no atendimento.

Redução de filas – Dentre as propostas de médio e longo prazo que contemplam a construção de novas bilheterias, revitalização do pavimento, drenagem, iluminação e sinalização da área de concessão, reforma e adequação dos quatro atracadouros existentes – incluindo rampas e flutuantes –, uma novidade é a implantação de bilheterias eletrônicas e a opção de compra via internet ou aplicativo de celular, o que pode contribuir para a redução de filas.

Transparência –Também está prevista a instalação de um sistema de monitoramento por câmera nas bilheterias. O sistema permitirá a fiscalização de veículos que serão transportados e facilitará a contagem e categorização nos embarques, gerando relatórios que serão disponibilizados no portal do DER/PR.

Espaço de lazer – A empresa deverá disponibilizar um espaço de conveniência dotado de lanchonete, restaurante e lojas. De acordo com o edital de licitação, metade da receita líquida desses estabelecimentos será utilizada para reduzir a tarifa da travessia. A outra metade será destinada para a concessionária.

Isenções – Serão mantidas as isenções de tarifa para veículos de moradores do município de Guaratuba, em viagem de ida e volta, uma vez ao dia. O mesmo se aplica a veículos oficiais do Batalhão de Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e ambulâncias credenciados pelo DER/PR e a concessionária.

Com informações da assessoria de imprensa da concessionária