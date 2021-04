Guaratuba divulga calendário de vacinação contra covid-19

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Secretaria da Saúde de Guaratuba anuncia o calendário de vacinação contra a covid-19 desta semana para profissionais de saúde e pessoas com 68 anos ou mais.

Segunda-feira (12) a sexta-feira (16): Profissionais da saúde para a 2ª dose da vacina Astrazeneca. Com agendamento feito pela Epidemiologia.

Quarta-feira (14): Idosos a partir de 68 anos para a 1ª dose nos ginásios José Richa e do Coroados. Será por livre demanda (sem necessidade de agendamento), obedecendo a escala de horário por UBS onde a pessoa é atendida.

No Ginásio José Richa:

9h – UBS Mirim e Caieiras

10h – UBS Figueira

13h – UBS Piçarras

14h – UBS Cohapar

No Ginásio do Coroados, às 9h, serão imunizados os idosos a partir de 68 anos pertencentes à UBS do Coroados.

Quinta-feira (15): Vacinação da 2ª dose para os idosos e profissionais de saúde que tomaram a vacina Coronavac até o dia 26 de março.

A vacinação ocorre no Ginásio José Richa, de manhã e à tarde, obedecendo a mesma escala de horários por UBS:

9h – UBS Mirim e Caieiras

10h – UBS Figueira

13h – UBS Piçarras

14h – UBS Cohapar

No Ginásio do Coroados, às 9h, serão vacinados aqueles que são atendidos na UBS do Coroados.

No sábado (17): Mutirão de Vacinação da 2ª dose da Coronavac para todos os idosos acima de 70 anos que tomaram no dia 27 de março.

Pontos de vacinação: Ginásio José Richa, Ginásio do Parque Municipal, Ginásio do Coroados e no sistema drive trhu no Centro de Eventos, das 8h às 16h.

Não será feita a 1ª dose nesse dia.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Ginásio de Esportes José Richa: R. José Nicolau Abagge, 1284 (Cohapar)

Ginásio de Esportes Irineu Lopes Da Graça Filho: Av. Minas Gerais, S/N (Coroados)

Para tomar a 2ª dose é necessária a apresentação da Carteira de Vacinação.

É importante o idoso manter o cadastro atualizado na unidade de saúde a qual pertence. Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras: 3472-8749

UBS Coroados: 3472-8748

UBS Figueira: 3472-8746

UBS Mirim: 3472-8747

UBS Cohapar: 3472-8732

UBS Piçarras: 3472-8733

UBS Cubatão: 991513038

Fonte: Prefeitura de Guaratuba