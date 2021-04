Abertura das propostas de preço dos estudos da Ponte de Guaratuba será nesta sexta

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) concluiu hoje a análise da primeira etapa da licitação dos estudos da Ponte Guaratuba. Nesta segunda-feira (19) foram encaminhadas a cada consórcio participante a nota da sua proposta técnica.

A próxima etapa é nesta sexta-feira (23), quando serão divulgadas as notas técnicas de todas os licitantes e abertos os envelopes das propostas de preço, em sessão marcada para as 14h, na sede do DER, em Curitiba. As propostas de preço serão julgadas em até uma semana.

A licitação visa contratar empresa para elaboração de estudos ambientais (Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – Rima), e estudos preliminares de engenharia, para implantação da ponte de Guaratuba e seus acessos.

Sete consórcios participam da concorrência. O valor estimado do contrato é de R$4,8 milhões e o prazo de execução é de 14 meses.